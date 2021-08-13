Китай отказал ВОЗ в расследовании происхождения коронавируса

Китай отклонил просьбу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возобновлении расследования происхождения коронавируса. Китайские власти подчеркнули, что поддерживают научные, а не политизированные версии того, как возник вирус, сообщает Лента.Ру.

В четверг, 12 августа, ВОЗ призвала Китай поделиться необработанными данными о самых ранних случаях заболевания COVID-19. По мнению специалистов организации, данная мера может помочь выяснить реальные причины возникновения заболевания, унесшего жизни 4 миллионов человек и парализовавшего практически всю мировую экономику.

Китай отклонил данную просьбу, заявив, что расследования, проведенного совместно с ВОЗ в январе 2021 года, достаточно. Китайские власти не намерены проводить новое расследование, с их точки зрения, данное предложения мотивировано не «научной целесообразностью», а исключительно политикой.

"Мы отрицаем политизированное видение данного вопроса. Мы поддерживаем научный подход. Выводы и рекомендации совместного отчета ВОЗ и Китая были признаны научным сообществом. Мы отвергаем предложение о новом расследовании" , — заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй (Ma Zhaoxu).

На фоне нежелания Китая сотрудничать с международным сообществом в вопросе выявления подлинных причин возникновения коронавируса, ряд политиков и экспертов все более склоняются к версии о лабораторном происхождении заболевания.