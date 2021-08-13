В вузах Львова начали вакцинировать студентов от COVID-19
В высших учебных заведениях Львова начали вакцинировать от коронавируса студентов и аспирантов. Им делают прививки вакциной Moderna, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении профкома Львовского национального университета.
В частности, получить прививку могут студенты и аспиранты Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального университета "Львовская политехника".
Массовая вакцинация студентов ЛНУ началась в пятницу, 13 августа.
При этом получить прививку могут также работники ЛНУ, которые до этого не вакцинировались.
Во "Львовской политехнике" вакцинация студентов началась еще с 30 июля.
Автор: Валерия Полищук