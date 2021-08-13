На Беленюка пытались напасть в центре Киева

Народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что сегодня в центре Киева против него устроили расистскую провокацию и пытались спровоцировать на конфликт, сообщает Сегодня.

"Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая обидные вещи типа: "Черная обезьяна что знает о патриотизме?" и "Вали в Африку". Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально" , – написал он.

Но Беленюка задели эти оскорбления, и он задался вопросом, может ли он себя считать украинцем в собственной стране.