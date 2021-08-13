ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию

ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию

Представитель Всемирной организации здравоохранения Фаделя Хаиб заявила, что ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию от коронавируса. Однако организация считает, что вакцинироваться нужно, сообщает РБК-Украина.

Представитель ВОЗ призвала правительства стран донести людям важность вакцинации от коронавируса, а не заставлять население делать прививки.

"В целом ВОЗ не одобряет какой-либо принудительной вакцинации, но нужно объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны", - сказала она.

Хаиб отметила, что вакцины от коронавируса являются лишь одним из средств борьбы с COVID-19, которые есть в наличии.

Автор: Дмитрий Левицкий

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