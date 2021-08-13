Представитель Всемирной организации здравоохранения Фаделя Хаиб заявила, что ВОЗ не одобряет принудительную вакцинацию от коронавируса. Однако организация считает, что вакцинироваться нужно, сообщает РБК-Украина.

Представитель ВОЗ призвала правительства стран донести людям важность вакцинации от коронавируса, а не заставлять население делать прививки.

"В целом ВОЗ не одобряет какой-либо принудительной вакцинации, но нужно объяснить людям, как действуют вакцины, и насколько они важны" , - сказала она.

Хаиб отметила, что вакцины от коронавируса являются лишь одним из средств борьбы с COVID-19, которые есть в наличии.

Автор: Дмитрий Левицкий