Валютный рынок: итоги пятницы

Сегодня курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ в очередной раз обновил годовой минимум. Даже две интервенции Национального банка по покупке доллара не смогли этому помешать.

Первый раз НБУ появился на рынке в районе 10 утра. Он собрал самые дешевые предложения от продавцов в районе 26,72 гривен на сумму 5 млн долларов – и ушел с рынка. Второй раз регулятор появился уже после обеда. Он выставил крупный ордер на покупку по цене 26,655 гривен – на 6,5 копеек дешевле утреннего уровня, приобрел по этой цене всего 1 млн долларов, но сдержал дальнейшее падение доллара.

Закрыли торги четверга на 6,5 копеек на покупке и на 8 копеек на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 26,70/26,76 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись более узко, чем в четверг: спред на открытии составил 6 копеек. Первые 4 сделки на общую сумму 2 млн долларов по цене 26,71 гривен прошли еще в 09:19. Годовой минимум 26,70 гривен примерно до 10:30 сдерживал натиск, но затем заявки на покупку опустились ниже. А через 40-45 минут продавцы сдались и тоже опустили ценник ниже 26,70 гривен. Вплоть до конца обеденного перерыва сделки проходили в диапазоне 26,67-26,70 гривен. После обеда число продавцов выросло, и котировки опустились до 26,656 гривен на покупке. В 14:30 на рынке опять появился Нацбанк, на этот раз с ордером на покупку. Регулятор оставался на рынке вплоть до конца торгов, и только поэтому доллар не просел еще сильнее.

Котировки закрытия – 26,66/26,67 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 21,6 млн по сравнению с четвергом и составил 169,9 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,7021 гривен. Официальный курс доллара на 16 августа установлен на отметке 26,6931 гривен за доллар, снижение на 7,55 копеек. Официальный курс евро на 16 августа установлен на отметке 31,3978 гривны за евро, снижение на 2,32 копейки.

Курс наличного доллара в обменниках Киева за день снизился еще на 5 копеек. Утром его продавали по 26,82-26,83 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,77-26,78 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1801. Сегодня доллар продолжил снижение по отношению к другим валютам, а публикация в 17:00 по киевскому времени индекса настроения потребителей из США, показавшего минимальное значение за последние 10 лет, вообще обрушила его. Евро воспользовался слабостью доллара и поднялся до 1,1803 доллара. Наличный евро, который в первой половине дня подешевел до 31,36-31,37 гривен, к вечеру вновь вырос в цене до 31,42-31,43 гривен.

Одним из тех, кто воспользовался снижением доллара, был российский рубль: к вечеру он укрепился до 73,18 рублей за доллар и состоянием на 19:30 торгуется в узком диапазоне 73,18-73,22 рубля за доллар. В то же время наличный рубль в Киеве подешевел с 3,63-3,65 до 3,61-3,63 гривен за 10 рублей.