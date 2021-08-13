Зеленский на следующую пятницу созывает заседание СНБО

Президент Украины созвал очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно состоится в следующую пятницу, 20 августа, сообщает Деловая столица.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 20 августа 2021 в Киеве заседание СНБО Украины" , — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что время и место проведения заседания будет сообщено дополнительно.