Зеленский ввел в действие решение СНБО о водных ресурсах

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О состоянии водных ресурсов Украины". Решение было введено 13 августа, сообщает РБК-Украина.

В частности, президент получил Кабмину образовать Межведомственный координационный совет по вопросам водных ресурсов Украины. В нем должны участвовать представители Офиса президента, Аппарата СНБО, центральных и местных органов исполнительной власти.

Также правительство должно разработать и внести в течение трех месяцев на рассмотрение Верховной рады проекты законов о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение водного законодательства.

Также в закон Украины "Об утверждении Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года" Кабмин должен подготовить правки относительно усиления ответственности субъектов хозяйствования за бурение и использования скважин для добычи подземных вод без надлежащих документов.

Кроме того, Зеленский поручил правительству проработать вопрос о расширении источников формирования Государственного фонда развития водного хозяйства.

Вместе с тем местные органы исполнительной власти при участии органов местного самоуправления должны провести инвентаризацию инженерной инфраструктуры оросительных систем.

Кроме того, Министерству иностранных дел, Министерству финансов и КГГА вместе с "Киевводоканалом" необходимо подготовить официальное обращение к правительству Японии для заключения договора генерального подряда для реализации проекта "Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации".

Президент также поручил местным властям утвердить программу в сфере питьевой воды, водоснабжения и водоотведения. При этом должно быть предусмотрено обеспечение доступа населения к качественной питьевой воды в достаточном количестве.

В частности, местным властям необходимо в течение полугода установить станции доочистки питьевой воды на системах централизованного водоснабжения, но прежде всего в садиках, школах и медучреждениях.

Автор: Валерия Полищук