В ООН назвали способ избежать войны в Афганистане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал способ избежать войны в Афганистане, сообщает Лента.Ру.
По его словам, международное сообщество должно послать террористической группировке "Талибан" сигнал о недопустимости силового захвата власти.
"Сигнал от международного сообщества должен быть четким: захват власти военной силой будет невыгоден. Он может привести только к затяжной гражданской войне или полной изоляции Афганистана", — сказал он.