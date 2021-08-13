Шахтеры пригрозили протестами под ОП и блокировкой трасс

Горняки сообщили, что с марта не получали зарплату и обнародовали заявление, в котором обещают пикетировать здание Офиса президента и перекрывать дороги международного значения, сообщает Украинская правда.

"В случае, если к 18:00 15 августа не будут выплачены деньги шахтерам ГП "Львовуголь" - трудовые коллективы ГП готовы к более радикальным действиям. В частности, к перекрытию трасс и акций протеста в столице, у Офиса президента" , - написал ﻿председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook.

В заявлении говорится, что на ГП "Львовуголь" задолженность по зарплате составляет 5 месяцев - с марта. Горняки в начале августа пикетировали у здания Львовской ОГА, где им пообещали, что деньги поступят 15 августа. Шахтеры заявили, что будут ждать до 18:00 в тот день, в случае неуплаты перейдут "к более радикальным действиям".