Указ Зеленского: кандидаты в главы РГА должны иметь сертификаты о владении украинским

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который обязывает кандидатов на должность главы РГА предоставлять сертификат о владении государственным языком, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины. Определять уровень владения украинским языком кандидатами будет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, говорится в сообщении.

Также кандидаты на должность главы РГА должны будут предоставить копию трудовой книжки, послужной список (для военнослужащих) и ведомости о трудовой деятельности с реестра застрахованных лиц.

Изменения вступают в силу с дня публикации указа президента Украины, 13 августа.