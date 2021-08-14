На Луганщине парень стрелял в гулявших во дворе подростков

В Луганской области, несовершеннолетний парень начал стрельбу из винтовки по компании подростков, которые гуляли во дворе, сообщает Страна.ua.

Как информирует спикер Нацполиции на своей странице в соцсети, данный случай произошел в городе Рубежное 12 августа. Там в местное отделение полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 13-летний юноша с ранениями в брюшной полости и повреждением органов.

В ходе следствия правоохранители установили, что подростки гуляли возле одного из жилых домов по улице Смирнова, когда по ним открыл огонь парень семнадцати лет. По предварительным данным, преступник стрелял из пневматического ружья.

Когда началась стрельба, дети стали уезжать с места происшествия на велосипедах, тогда и был ранен один из подростков.

Полиция при осмотре винтовки установила, что она была самостоятельно изготовлена из различных запчастей пневматических винтовок. В данный момент она отправлена на дальнейшую экспертизу.

Скриншот: facebook.com/csomvd

Ранее "Страна" сообщала, что подозреваемому в убийстве 6-летней Мирославы подростку избрали меру пресечения.

Также напомним, что под Львовом подросток за рулем легковушки выехал на встречку и врезался в грузовик.