Пентагон готовится эвакуировать все посольство США в Кабуле

Американские военные ведут подготовку к полной эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и считают такой вариант развития событий неизбежным, сообщает ТАСС.

Американские СМИ пишут, что Пентагон уже готовит план полной эвакуации дипломатов, еще два источника проинформировали, что в Центральном командовании ВС США считают такой сценарий "неизбежным".

Издание Politico, цитируя оказавшуюся в его распоряжении служебную записку для сотрудников американской дипмиссии в Кабуле, отмечает также, что их обязали начать уничтожение важной документации и оборудования перед эвакуацией. Избавиться необходимо также от "предметов с логотипом посольства или ведомств [США], изображением американского флага или же предметов, которые могут быть использованы не должным образом в пропагандистских целях". Эти предметы предлагается сжигать или утилизировать иным образом с помощью специальных устройств для измельчения и прессования отходов.

Власти США в четверг объявили о сокращении числа сотрудников своего посольства в Кабуле. При проведении их эвакуации обеспечивать безопасность будут американские войска. Для этого, как ожидается, в афганскую столицу временно перебросят около 3 тыс. военнослужащих. При этом Пентагон рассчитывает, что около 1 тыс. военных останутся в Кабуле охранять остающихся там сотрудников диппредставительства.