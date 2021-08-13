Из Херсонщины отправляют в Киев юбилейную баржу с арбузами

На причале города Голая Пристань в Херсонской области происходит загрузка баржи 350 тоннами арбузов, которые отправят в Киев, сообщает Корреспондент.

facebook.com/nibulonltd

Как указано, на странице компании Нибулон, которой принадлежит судно, в Facebook в субботу загруженное судно отправится в "пятый юбилейный полосатый рейс", а 20 августа прибудет на перегрузочный пункт в Переяславе.

"Накануне Дня Независимости сладкие ягоды попадут прямо в торговые залы столичных супермаркетов" , - говорится в сообщении.

facebook.com/nibulonltd

Также в компании рассказали, как происходит загрузка баштанной продукции: "Арбузы грузятся не насыпью, что могло бы вызвать 10-13% механических повреждений, а осторожно вручную складываются в картонные контейнеры евростандарта, размещенные на поддонах в грузовике. На речном терминале в Голой Пристани краном загружают поддоны в трюмы несамоходного судна".