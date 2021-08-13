Преподаватель ВУЗа выманила 600 тыс грн через онлайн-знакомства

Сотрудники киберполиции задержали преподавателя одного из столичных вузов, которая, выдавая себя за богатого иностранца при онлайн-знакомствах, присвоила 600 тысяч гривен, сообщает Корреспондент.

cyberpolice.gov.ua

Об этом в пятницу, 13 августа, информировала пресс-служба департамента киберполиции Нацполиции. Как удалось установить правоохранителям, 41-летняя злоумышленница работала в университете и имела доступ к данным иностранных студентов. Фото одного из них она и использовала в преступных целях.

Так, женщина создала профиль на сайте знакомств и около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца. Когда он, согласно легенде, прислал собеседнице посылку со слитками золота, таможенники якобы наложили на нее арест.

cyberpolice.gov.ua

Чтобы уплатить несуществующий штраф, фигурантка убедила потерпевшую взять кредит на 600 тысяч гривен и перечислить на ее счет. Открыто уголовное производство по делу о мошенничестве (ч.4 ст.190 УК). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.