За время пандемии увеличились случаи психических расстройств у подростков

На фоне пандемии коронавирусной инфекции в мире вдвое вырос показатель психических расстройств среди детей и подростков, сообщает Лента.Ру.

Как утверждает медицинский журнал JAMA Pediatrics согласно обобщенным данным, полученным в первый год пандемии COVID-19, каждый четвертый молодой человек в мире испытывает клинически повышенные симптомы депрессии, а каждый пятый — клинически повышенные симптомы тревоги.

"Эти объединенные оценки <...> вдвое превышают допандемические показатели" , — говорится в исследовании.

В среднем по этим исследованиям 25,2% молодых людей испытывали депрессию, а 20,5% — тревогу во время пандемии COVID-19. До вспышки коронавируса эти показатели в среднем равнялись 12,9% и 11,6% соответственно. Распространенность клинически выраженных симптомов депрессии и тревоги во время пандемии оказалась выше среди девочек. Симптомам депрессии также чаще подвержены дети более старшего возраста.

Исследование проводилось с 8 по 22 марта текущего года. Результат был получен путем метаанализа среди 29 исследований, в которых участвовали 80 879 участников моложе 18 лет.