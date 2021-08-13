Польский нефтеконцерн Orlen намерен расширяться в Украине

Делегация польского нефтяного концерна ORLEN посетила Украину. В ходе визита она провела ряд встреч с членами правительства и государственными компаниями, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 13 августа, информировала пресс-служба украинского МИД.

"На этой неделе под эгидой МИД Украины делегация большой польской компании ORLEN во главе с ее президентом Даниэлем Обайтеком посетила нашу страну. Министерство организовало встречи с чиновниками, государственными компаниями. Были очень конкретные, предметные разговоры" , - уточнил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам министра, украинское правительство намерено продолжать помогать польской компании находить новые экономические возможности в Украине, чтобы привлекать финансы в украинскую экономику.

Кроме того, подчеркнул он, потенциальное расширение деятельности концерна ORLEN в Украине позволит укрепить энергетическую безопасность нашего государства.

"Украина заинтересована в увеличении инвестиций из стран Европейского Союза, США, Канады. Они имеют стратегическое значение для интеграции украинской экономики в западный экономический мир" , - отметил глава МИД.

В ведомстве сообщили, что нефтяной концерн ORLEN является большой польской компанией, которая также присутствует в Словакии, Чехии, Германии, странах Балтии и Канаде. ORLEN уже работает на украинском рынке и занимает нишу на рынке топлива, авиационного топлива и битума.