Названы страны, жители которых больше всего посещали Украину в 2021

В 2021 году больше всего туристов приезжали в Украину из Польши и России. Также в пятерку лидеров вошли Нидерланды, Чехия и Эстония, сообщает Обозреватель.

Такие данные на своем сайте обнародовал оператор мобильной связи Vodafone. Данные были получены путем анализа пользования услуг гостевого роуминга.

Туристический поток из РФ и Польши аналитики компании поясняют географической близостью этих стран. По их словам, стабильность потоков туристов из этих стран за последний год почти не изменился.

Также в компании обратили внимание на рост количества гостей из Саудовской Аравии. Хотя их количество по сравнению с прошлым летом возросло в четыре раза, они все еще не попадают в топ-5.