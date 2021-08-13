Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля - генсек ООН

Ситуация в Афганистане ухудшается, и талибы должны немедленно прекратить наступление и перейти к переговорам. С таким заявлением выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге в пятницу, 13 августа, сообщает Корреспондент.

"Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Только за последний месяц более тысячи человек были убиты или ранены в результате нападений на мирное население" , - сказал он и добавил, что в стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.

В связи с этим генсек призвал "Талибан" прекратить бои в Афганистане и приступить к переговорам. По мнению Гутерриша, только достигнутые самими афганцами договоренности приведут к устойчивому миру в стране, однако ООН готова содействовать им в этом.

В то же время глава организации заявил, что международное сообщество должно послать движению "Талибан" сигнал о недопустимости силового захвата власти, который может привести "только к затяжной гражданской войне или полной изоляции Афганистана".