В американской школе застрелили подростка

Школьник погиб при стрельбе средней школе в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мехико. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель начальника местной полиции Кайл Хартсок, сообщает Лента.Ру.

Инцидент произошел около 12:45 по местному времени в школьном дворе во время обеденного перерыва. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

"Нас вызвали из школы имени Вашингтона в центре Альбукерке относительно стрельбы​​​. Мы скоро выяснили, что имел место отдельный инцидент со стрельбой между двумя учениками-мальчиками. Один из них стрелял в другого. Тот, кто стрелял, находится под стражей, мы ведем расследование. школьник, в которого стреляли, к сожалению, скончался" , — сообщил Хартсок.

Известно, что стрелявшему 13 лет, его личность не раскрывается. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства инцидента и выявляет, как подросток заполучил оружие.



