В Польше сравнили борьбу с "СП-2" с библейской сценой

Независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк (Andrzej Szczęśniak) сравнил борьбу с запуском российского газопровода «Северный поток-2» с библейской сценой: битвой Давида и Голиафа. Его статья опубликована в польском издании Myśl Polska, сообщает Лента.Ру.

По мнению Щенсняка, соглашение США и Германии о завершении строительства газопровода стало очередным «предательством союзников».

Специалист заявил, что договоренности США и Германии по российскому проекту вызвали огромное разочарование в Польше и в Украине.

"Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему (трубопроводу), что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе" , — пояснил Щенсняк, добавив, что Варшава ввязалась в многолетнюю «войну на два фронта» и потерпела болезненное поражение.

Победу в этом вопросе, по словам эксперта, одержала Германия.