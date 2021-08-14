В Киеве перекроют движение транспорта из-за фестиваля

В Киеве ограничат движение транспорта из-за фестиваля к 30-летию независимости Украины. Фестиваль "Ковчег "Украина": десять веков украинской музыки в одном концерте" пройдет в центре Киева вечером 22 августа, сообщает РБК-Украина.

"Фестиваль продлится с 21:00 до 23:00 22 августа на Михайловской площади. В связи с проведением мероприятия 21 и 22 августа будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Михайловской (от Михайловской площади до Михайловского переулка) и по улице Большой Житомирской (от перекрестка с улицей Владимирской к Михайловской площади) с 20:30 до 23:30" , - сообщает пресс-служба КГГА.

Будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь которых проходит по улицам, где будет проводиться мероприятие, согласно схеме организации дорожного движения.

Во время фестиваля на сцене, которая напоминает очертания корабля-ковчега, будут выступать известные украинские группы и солисты: "ДахаБраха", "Хорея Козацька", "Курбасы", солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, Wellboy, Джамала, Святослав Вакарчук, а также большой симфонический оркестр, два хора и другие музыкальные исполнители.

Программу фестиваля "Ковчег "Украина" будет сопровождать мультимедийная инсталляция с голографическими проекциями, эффектами дополненной реальности. Видеоряд будет состоять из шедевров традиционного искусства Украины