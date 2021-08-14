В США призвали атаковать талибов авиаударами

Лидер республиканцев в американском Сенате Митч Макконнелл призвал администрацию Джо Байдена обрушиться авиаударами на талибов, чтобы остановить их продвижение в Афганистане. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в его аккаунте в Twitter, сообщает Лента.Ру.

По словам Макконнелла, он общался с афганским послом в США и обсудил ухудшение ситуации в стране и гуманитарный кризис.

"Еще не поздно помешать "Талибану" наводнить Кабул​​​. Администрация должна действовать быстро и обрушиться на наступление "Талибана" с авиаударами, предоставить критически важную поддержку афганским силам национальной обороны и безопасности в защите столицы и предотвратить, видимо, скорое падение города" , — написал Макконнелл.

По его словам, если действующая администрация не предпримет меры, то угроза безопасности для США однозначно вырастет, а гуманитарная цена для ни в чем не повинных афганцев будет катастрофически высокой.