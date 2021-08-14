В Украине стремительно дорожают дыни

Дыни в Украине начали стремительно расти в цене. В этом году они стоят на 23% дороже, чем в 2020 году, сообщает РБК-Украина.

Так, по сравнению с прошлой неделей дыня подорожала в среднем на 33%. Сейчас оптом дыни с поля фермеры отгружают за 4-8 грн/кг. Однако, на рынках и в магазинах их продают от 11 грн/кг, а около 30 грн/кг стоят импортные, передает EastFruit.

Как рассказали эксперты, основная причина подорожания — сезонное сокращение количества продукции, а также активный спрос со стороны потребителей. Кроме того, большую роль играют неблагоприятные погодные условия, а именно из-за обильных дождей бахчевую культуру пришлось частично пересевать.

Также у фермеров, которые сейчас выращивают дыни "межсезонье". Практически завершилась уборка ранних сортов, в то же время урожай поздних сортов фермеры планируют начать только в конце августа. Цена может снизиться, когда на рынках появятся поздние дыни.

Автор: Тетяна Самарук