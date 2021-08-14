Курс валют НБУ на 14 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 14 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 13 августа, не изменился и остается на уровне 26.77 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 14 августа 2021 года.
Курс евро не изменился и составил 31.42 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 14 августа 2021 года.
Курс рубля не изменился и составил 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 14 августа 2021 года.
Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 37.08 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 14 августа 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.02 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 14 августа 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.85 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 14 августа 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.768600
|EUR
|Евро
|31.421000
|RUB
|Рубль
|0.363910
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.078500
|CHF
|Швейцарский франк
|29.023700
|PLN
|Польский злотый
|6.848300