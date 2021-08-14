Курс валют НБУ на 14 августа

Курс валют НБУ на 14 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 14 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 13 августа, не изменился и остается на уровне 26.77 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 14 августа 2021 года.

Курс евро не изменился и составил 31.42 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 14 августа 2021 года.

Курс рубля не изменился и составил 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 14 августа 2021 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и остается на уровне 37.08 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 14 августа 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.02 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 14 августа 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.85 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 14 августа 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.768600
EUR Евро 31.421000
RUB Рубль 0.363910
GBP Фунт стерлингов 37.078500
CHF Швейцарский франк 29.023700
PLN Польский злотый 6.848300
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