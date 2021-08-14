Топ поддержанных авто, которые практически не ржавеют

Одна из самых больших неприятностей, которая часто поражает автомобили – это коррозия кузова. Ржавчина может развиваться не только на видимых частях, но и скрываться внутри конструкции. Такие окислительные процессы впоследствии приводят к полному разрушению кузовных панелей, сообщает Обозреватель.

Auto Oboz предлагает подборку из нескольких моделей, которые известны своей устойчивостью к ржавчине. Выбрав одну из этих машин на вторичном рынке, вы будете уверены в практически гарантированном отсутствии коррозии их металла.

Toyota Camry

Этот невероятно популярный автомобиль в кузове XV40, который производился с 2006 по 2011 год, известен надежной защитой от коррозии, несмотря на тонкое лакокрасочное покрытие. Кроме того, Toyota Camry –для владельца это всегда комфорт, надежность и высокое качество исполнения.

Toyota Camry на удивление хорошо сопротивляется ржавчине. Источник: Toyota

Volvo XC90

Исключительное качество оцинковки и лакокрасочного покрытия позволяют с уверенностью сказать, что вероятность появления признаков ржавчины у Volvo XC90 первого поколения стремится к нулю. На вторичном рынке этот автомобиль является одним из самых устойчивых к поражению коррозией и славится долговечным кузовом.

Защита от ржавчины – сильная сторона Volvo XC90. Источник: Volvo

BMW E60

Высокое качество оцинковки и покраски кузова являются отличительными качествами этого немецкого седана бизнес-класса. Проблемными могут оказаться только места соединения между алюминиевыми и стальными элементами кузова. Кроме прочего, даже многолетний б/у 5 Series производит впечатление премиального авто.

BMW E60 удивляет дизайном и радует устойчивостью к коррозии. Источник: BMW

Audi Q5

При производстве этого кроссовера компания использовала особую антикоррозионную обработку, включающую в себя горячую двухстороннюю оцинковку. Audi Q5 2012 года показал себя как автомобиль, очень редко сталкивающийся с возникновением очагов ржавчины на кузове.

Audi Q5 – очень удачная разработка. Источник: Audi

Mercedes W221

Флагман модельной линейки Mercedes всегда отличался передовыми технологиями для своего времени. Скрупулезный подход к изготовлению этого автомобиля проявляется не только в качестве сборки, но и в подходе к выбору материалов. Лакокрасочное покрытие высочайшего качества помогает сохранять идеальный вид кузова в течение многих лет.

Mercedes W221 хорошо защищен от ржавчины. Источник: Mercedes

BMW X5

Антикоррозийная защита немецкого кроссовера от BMW внушает доверие. Автомобиль известен устойчивостью к проявлениям любого рода ржавчины. Проблемы могут возникнуть, если после повреждения кузова машина подверглась некачественному ремонту. В таком случае ржавчина все же может повредить металл.

BMW X5 первого поколения все еще много на дорогах. Источник: BMW

Audi A6

Еще один седан бизнес-класса в нашей подборке. Мощная обработка и оцинковка кузова максимально защищают машину от ржавчины. У Audi A6 коррозия возможна в исключительных случаях только в зоне задних колесных арок.