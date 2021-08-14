В Украине более тысячи случаев COVID-19 за сутки

За сутки 13 августа в Украине зафиксировано 1 353 новые подтвержденных случаев COVID-19. Среди больных 99 детей и 33 медработников, сообщает РБК-Украина.

Вчера через коронавирус госпитализированы 641 человек. Выздоровели - 791. Умер от коронавируса 21 человек.

Всего было протестировано на наличие коронавируса почти 50 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81).

Напомним, за сутки 12 августа в Украине выявили 1263 новых случая коронавируса.

Автор: Инна Собора