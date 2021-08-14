В Украине проведено более 7 миллионов COVID-прививок

161 792 человека вакцинировано против COVID-19 в Украине за сутки 13 августа, сообщает Деловая столица.

Соответствующие данные опубликованы в Минздраве.

Одну дозу получили 106 206 человек, полностью иммунизированы — 55 586 человек.

В течение суток работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу — 4 644 647 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 688 903 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 7 333 550 прививок.