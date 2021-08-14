В посольстве США в Кабуле начали уничтожать секретные документы

Сотрудникам посольства США в столице Афганистана Кабуле поручено начать уничтожать секретные документы, а также предметы, на которых изображены государственный флаг или логотипы американских ведомств, сообщает Лента.Ру.

По данным телеканала, речь идет о предметах, "которые могут быть использованы не по назначению в пропагандистских целях".

Источник журналистов в дипломатическом корпусе рассказал, что в разведке допускают изоляцию Кабула талибами в течение ближайших трех-семи дней. Однако, это не значит, что боевики войдут в столицу Афганистана.

В Госдепартаменте США, комментируя данную информацию, назвали уничтожение документов в посольстве стандартной процедурой, сообщает The Hill.