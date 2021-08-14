Топ-5 комфортных стран для отдыха осенью

Планируете отпуск осенью-2021? Специалист в вопросах туризма Ковтун Анна рассказала о ТОП-курортах, их ценах и условиях въезда, сообщает Сегодня.

Турция

Какие курорты выбрать: для молодежи – Мармарис и Бодрум, где отдых комфортный лишь в сентябре, ведь потом начинается период дождей. Популярными остаются Кемер и Белек, которые являются курортами премиум-класса для семей и компаний друзей. Там влажность меньше в начале осени, а с середины октября там начинаются дожди, поэтому туристы в данный период едут в Аланию и Сиде, где любят отдыхать с детьми. Там комфортная погода для пляжного отдыха до начала ноября.

Погода: воздух ориентировочно 25 градусов, а температура воды до 20.

Цены: стартуют от 9800 гривен за двоих с перелетом из Киева, проживанием на 7 дней и услугой all inclusive. Учтите: в Кемере и Белеке цены выше, чем в Алании и Сиде.

Требования въезда: нужно заполнить онлайн-форму на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия для получения HES-кода.

А также предоставьте один из COVID-пунктов на выбор:

Справку о вакцинации, выданную минимум 14 дней назад. Турция принимает все вакцины, которыми прививают в Украине.

Сделанный ПЦР-тест перед выездом, который действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи.

Греция

Какой остров выбрать: поезжайте на Родос, где есть Средиземное и Эгейское море, если вы за отдых с семьей. И самый большой остров Греции Крит посетите. А Корфу понравится туристам, которые больше за спокойный релакс.

Если вы романтик, то посетите Санторини, где есть пляжи с черным песком, но отдых там не из бюджетных. И, конечно, тусовочный и премиальный Миконос, где любят отдыхать селебы. Среди ценителей острова – Кендал Дженнер, Деми Мур, Лайонел Ричи и другие звезды.

Погода: с сентября по октябрь идеальное время для отдыха в Греции. Температура воздуха в начале октября 29 градусов, а с конца октября +21-22 градуса. Температура воды ориентировочно 24-25 градусов весь осенний сезон.

Кипр

Какие курорты выбрать: поезжайте на Лимасол и Айя-Напу за тусовочным отдыхом. И в Протарас, чтобы увидеть воочию знаменитый пляж Konnos с бирюзовой водой и белым песком. Бюджетную Ларнаку рекомендуем посетить семьям с детьми, ведь там песчаные пляжи с пологим входом.

Погода: осенняя температура не отличается от летней – воздух от +25 до +27 градусов, а вода в море ориентировочно 26 градусов.

Цены: стартуют от 29 тыс. гривен на двоих с перелетом из Киева, проживанием на 7 дней в 3-х звездочном отеле и услугой all inclusive.

Требования въезда: зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass за 48 часов до вылета, чтобы получить личную карточку доступа к вылету (CyprusFlightPass).

А также выполнить один из COVID-пунктов:

Сделать ПЦР-тест перед выездом, который будет действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи.

Показать справку о вакцинации, выданную минимум 14 дней назад. Пропускают туристов, которые привиты Janssen / Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzevria Vaccine (AstraZeneca), AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sputnik V (Gam-COVID-Vac) Vaccine, Sinopharm и Sinovac (CoronaVac).

Внимание! По прилету не вакцинированный турист должен сделать повторный ПЦР-тест (стоимость: 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса). Результат будет отправлен в формате SMS в течение 3 часов. До его получения гражданин должен оставаться на самоизоляции.

Египет

Какие курорты выбрать: если вы за семейный отдых с детьми, то Хургаду, где есть пологий вход в море, а Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам рекомендуем любителям подводного мира.

Погода: в сентябре и октябре температура воздуха ориентировочно 28 градусов, в ноябре – 32 градуса, а температура воды – 26 градусов.

Цены: за перелет из Киева на двух с проживанием в 3-звездочном отеле на 7 дней с услугой all inclusive заплатите от 16 тыс. гривен.

Требования въезда: туристы должны выполнить один из COVID-пунктов на выбор.

Сделать ПЦР-тест перед выездом, который действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи.

Показать справку о вакцинации, выданную минимум 14 дней назад. Египет разрешил въезд туристам после получения второй дозы двухкомпонентной вакцины (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, "Спутник V"), или через 14 дней после получения первой дозы однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson.

ОАЭ

Какой эмират выбрать: за лучшим пляжным отдыхом езжайте в Эль-Фуджейру, которая находится на побережье Индийского океана в 2 часах езды от Дубая (все остальные эмираты расположены на Арабском заливе). Но учтите, что гостиницы и море – это единственные "развлечения" эмирата, поэтому любителям вечеринок рекомендуем все же выбрать Дубай. В Рас-эль-Хайму, которую называют аналогом Египта и Турции, рекомендуем отправиться семьями с детьми, ведь там аналогичная история с развлечениями.

И не обходите пляжи Шарджи, которую называют культурной столицей ОАЭ. К слову, она находится в 15 минутах езды от Дубая. Туристический эксперт рекомендует в течение отдыха посетить несколько эмиратов.

Погода: в ОАЭ поезжайте в октябре, ведь погода благоприятная для пляжного отдыха. Температура воздуха в Шардже, Рас-эль-Хайме и Дубае +30 градусов, а в Эль-Фуджейре +28. А температуре моря от 23 до 25 градусов.

Цены: за перелет из Киева и проживание в 3-х звездочном отеле с завтраками на двоих заплатите от 20 тыс. гривен.

Требования въезда: сделайте ПЦР-тест перед выездом, который будет действителен в течение 72 часов. Он должен быть распечатан на английском языке и с QR-кодом, который идентифицирует личность и подтверждает результат, дату и время сдачи. А также полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ.

По прибытии в Дубай необходимо пройти еще один тест на COVID-19, который делают в аэропорту бесплатно. Результат придет в формате SMS сообщения в течение 24 часов на телефон. К моменту его получения нужно находиться на самоизоляции.