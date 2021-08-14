Пограничники заблокировали ввоз партии iPhone на 1 млн гривен

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили двух граждан Украины, которые пытались нелегально перевезти через границу партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max. Общая стоимость телефонов - 1 млн гривен, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Партию iPhone пытались ввезти рейсом из города Дубай. Пассажиры положили телефоны в чемоданы и ручную кладь.

Всего в багаже украинцев 1991 и 1992 года рождения нашли 25 телефонов iPhone.

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.