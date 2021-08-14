Пандемия COVID-19 повлияла на интеллект детей

Исследователи из США обнаружили, что у родившихся во время пандемии коронавируса детей значительно снизился IQ (коэффициент интеллекта), сообщает Лента.Ру.

Первые несколько лет жизни ребенка чрезвычайно сильно влияют на процесс его когнитивного развития. Пандемия коронавируса значительно его усложнила — были закрыты многие детские сады и игровые площадки, из-за ограничений большинство детей находилось дома.

Ученые провели тестирование на IQ для 672 детей возрастом от трех месяцев до трех лет, родившихся в штате Род-Айленд. 308 из них родились до января 2019 года, 176 — с января 2019-го до марта 2020 года, и 188 — после июля 2020 года. Никто из них не родился преждевременно и не имел отклонений в развитии. Средний показатель тестов на IQ по шкале Маллена для раннего развития у тех, кто родился во время пандемии, составил 78 — в то время, как для тех детей, кто появился на свет до нее (с 2011-го по 2019 годы), он составлял 100. Более всего ухудшились показатели у тех, кто родился в малообеспеченных семьях.

Неизвестно, будут ли показанные результаты иметь долгосрочные последствия. Однако тот факт, что исследование проводилось в относительно благополучном штате с развитой системой социального обеспечения, внушает опасение, подчеркивают ученые.