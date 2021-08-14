Судья "МастерШеф" показал фото до похудения

Судья проекта "МастерШеф", шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал о том, что у него была вторая степень ожирения. Мужчина показал архивный снимок, как выглядел до похудения, сообщает Обозреватель.

Так, на странице в Instagram Эктор Хименес-Браво признался, что скинуть лишний вес ему помог спорт. Из-за того, что у шеф-повара диагностировали вторую степень ожирений, он вынужден был поменять образ жизни. Врачи сообщили, что если звезда не займется своим здоровьем, в будущем у него может случиться инсульт.

"Внешне я не был большим, но здоровье было очень плохим: страдала печень, были частые головокружение. Все артерий в головном мозгу были пережаты, также был жир в шее и в печени" , – рассказывал в фотоблоге ресторатор.

Источник: Instagram Эктора Хименес-Браво

Эктор рассказал, какой у него был раньше режим дня. Так, по его словам, утром он никогда не завтракал, употреблял кофе и много курил, а первый прием пищи был в обед. Именно привычка завтракать и регулярный спорт спасли жизнь шеф-повару.

"Для меня занятия спортом это единственный способ получить энергию, заряд на весь день. Я очень люблю сладкое: торт, донатс, шоколад, а особенно шоколад с малиной! Я обожаю гамбургеры, пиццу! Так что зал – это один из способов позволить себе что-то съесть. Очень важно было выработать привычку заниматься спортом" ,– признался судья "МастерШеф".