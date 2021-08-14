В Lamborghini официально презентовали современную модель Countach

Оригинальный Countach выпускался с 1974 по 1990 годы. Суперкар имел обозначение LP400, LP400 S, LP500 S и даже LP5000, а современная модель получила цифровой индекс 800-4, который раскрывает мощность новинки и ее полноприводную трансмиссию, сообщает 24 Канал.

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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini

За ретро стилистикой нового Lamborghini Countach скрывается техника вполне современного Lamborghini Sian. Это означает, что он оснащен наиболее технологически развитой силовой установкой Lamborghini.

Прошедшая неделя была настоящим "неделей суперкаров" – дебютировали Aston Martin Valkyrie Spider, Acura NSX Type S, Pininfarina Battista, еще один современный суперкар с классическими формами Lotus Type 62, а также пара эффектных концептов: 1000-сильный электрический гиперкар Azani от индийской компании Mean Metal Motors и "раздвижной" электрокар Skysphere от Audi. Но это были лишь приготовления к главному событию – "неделе автомобилей в Монтерее".

Именно в США итальянский бренд раскрыл свою новейшую модель с винтажным привкусом. Новый Countach основан на оригинальных прототипах и серийных моделях Lamborghini. В движение суперкар приводит электрифицированная силовая установка от Sían – 6,5-литровый V12 с 34 сильным электромотором. Общая производительность установки составляет 803 лошадиные силы.

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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini
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Фото: Lamborghini Countach LPI 800-4 / Lamborghini

Силовая установка подсоединена к 7-скоростной коробке передач, которая приводит в движение обе оси. Lamborghini утверждает, что время разгона 0-100 км/ч составляет всего 2,8 секунды, а ускорение 0-200 км/ч происходит за 8,6 секунды. Максимальная скорость Countach LPI 800-4 составляет 355 км/ч.

Lamborghini выпустит Countach LPI 800-4 ограниченной серией из 112 машин. Это количество является отсылкой к обозначению прототипа LP 112. Цены не сообщаются, но вряд ли возрожденная легенда стоить дешево. Также не будет сюрпризом, если окажется, что все они уже распроданы. Счастливые клиенты начнут получать свои автомобили с первого квартала 2022 года.

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