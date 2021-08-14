В Венесуэле правительство и оппозиция начнут диалог

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы согласовали начало диалога, цель которого разрешить проведение выборов президента страны и ослабить международные санкции, введенные против режима Николаса Мадуро, сообщает Deutsche Welle.

Соответствующее соглашение они подписали вечером пятницы, 13 августа, во время переговоров в Мехико, посвященных прекращению политического и экономического кризиса, что уже годами проходит в Венесуэле.

От имени Мадуро декларацию о намерении начать "всесторонний диалог и переговорный процесс" подписал президент Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Подписантом со стороны оппозиции стал Херардо Блайда, представитель политического блока "Унитарное платформа".

При этом правительство Мексики предоставил сторонам площадка для переговоров, а Норвегия выступила посредником между венесуэльскими властями и оппозицией. Сами переговоры проходили в помещении антропологического музея Мехико.

Обе стороны договорились о новой встрече в мексиканской столице уже 30 августа. Во время нового раунда переговоров планируется согласовать повестку дня, состоящий из семи пунктов. В нем не будет упомянуто требования об отставке Мадуро. Последнему оппозиция обвиняет фальсификации выборов для получения в 2018 шестилетнего президентского мандата.

Сам Мадуро поздравил достигнутый компромисс в своем сообщении в Twitter.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что некоторые пункты повестки дня будет "непросто" воплотить в жизнь. В то же время он предупредил, что крах переговоров "углубит конфликт".

