Джамала впервые за долгое время вышла на публику с сыновьями и мужем

Украинская певица Джамала вместе со своим мужем Бекиром и двумя сыновьями – 3-летним Эмиром и годовалым Селим-Гираем появилась на аллее звезд в Киеве. Знаменитости вручили именную табличку, сообщает Обозреватель.

Так, на своей странице в Instagram Джамала опубликовала снимки с семьей со светского мероприятия и рассказала, что давно мечтала прикоснуться к звезде на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе. И вот через 11 лет ее мечта ее сбылась.

"Когда-то, 11 лет назад, когда я стояла в Лос-Анджелесе на Hollywood Walk of Fame и рассматривала звезды, я сфотографировалась и визуализировала, что однажды такая появится и у меня. И вот, где я! Счастливая, благодарная и вдохновенная, ведь теперь мое имя запечатленное в центре уже родного Киева" , – сообщила в фотоблоге знаменитость.

Джамале вручили именную табличку. Источник: Instagram Джамалы

Джамала опубликовала снимки с семьей на аллее звезд. Источник: Instagram Джамалы

Для светского события Джамала облачилась в короткий топ с объемными рукавами неонового цвета и в черные брюки со шнуровкой. В качестве аксессуаров артистка выбрала массивные золотые серьги, а волосы она собрала в косы.