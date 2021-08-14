Никитюк в роскошном платье заворожила эффектными кадрами на яхте
Леся Никитюк отдыхает на португальском острове Мадейра и не забывает баловать поклонников горячими снимками в крошечных бикини. Также она устроила эффектную и яркую фотосессию на яхте, позируя в роскошном платье, сообщает РБК-Украина.
Живописными снимками телеведущая поделилась в Instagram.
Леди Ле предстала спиной к камере на носу корабля. На звезде - летящее шелковое платье синего цвета с длинными рукавами, эффектным шлейфом и открытой спиной.
Ветер красиво развевает наряд Никитюк и ее распущенные волосы, а взметнувшийся подол позволяет полюбоваться на длинные ножки знаменитости.
"Спонтанне фото, ні разу не готувалася… вділа перше що на очі трапилось! Просто королева експромту", - подписала фото ведущая.
Атмосферные кадры не оставили равнодушными пользователей сети и они искупали Лесю в комплиментах.
- Боже, как красиво! Богиня
- О Боги!!! Волшебная
- Нежность
- Леся вы как всегда на юморе, спасибо, что вдохновляете и поднимаете настроение
- Крутые фото
- Это невероятно красиво
- Шикарна королева
- Бегущая по волнам
- Так красиво, и платье и вид шикарный
Автор: Марина Настевич