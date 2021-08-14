Никитюк в роскошном платье заворожила эффектными кадрами на яхте

Леся Никитюк отдыхает на португальском острове Мадейра и не забывает баловать поклонников горячими снимками в крошечных бикини. Также она устроила эффектную и яркую фотосессию на яхте, позируя в роскошном платье, сообщает РБК-Украина.

Живописными снимками телеведущая поделилась в Instagram.

Леди Ле предстала спиной к камере на носу корабля. На звезде - летящее шелковое платье синего цвета с длинными рукавами, эффектным шлейфом и открытой спиной.

Ветер красиво развевает наряд Никитюк и ее распущенные волосы, а взметнувшийся подол позволяет полюбоваться на длинные ножки знаменитости.

Бегущая по волнам: Никитюк в роскошном платье заворожила эффектными кадрами на яхте
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Бегущая по волнам: Никитюк в роскошном платье заворожила эффектными кадрами на яхте
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Бегущая по волнам: Никитюк в роскошном платье заворожила эффектными кадрами на яхте
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
"Спонтанне фото, ні разу не готувалася… вділа перше що на очі трапилось! Просто королева експромту", - подписала фото ведущая.

Атмосферные кадры не оставили равнодушными пользователей сети и они искупали Лесю в комплиментах.

  • Боже, как красиво! Богиня
  • О Боги!!! Волшебная
  • Нежность
  • Леся вы как всегда на юморе, спасибо, что вдохновляете и поднимаете настроение
  • Крутые фото
  • Это невероятно красиво
  • Шикарна королева
  • Бегущая по волнам
  • Так красиво, и платье и вид шикарный

Автор: Марина Настевич

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