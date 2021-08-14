Никитюк в роскошном платье заворожила эффектными кадрами на яхте

Леся Никитюк отдыхает на португальском острове Мадейра и не забывает баловать поклонников горячими снимками в крошечных бикини. Также она устроила эффектную и яркую фотосессию на яхте, позируя в роскошном платье, сообщает РБК-Украина.

Живописными снимками телеведущая поделилась в Instagram.

Леди Ле предстала спиной к камере на носу корабля. На звезде - летящее шелковое платье синего цвета с длинными рукавами, эффектным шлейфом и открытой спиной.

Ветер красиво развевает наряд Никитюк и ее распущенные волосы, а взметнувшийся подол позволяет полюбоваться на длинные ножки знаменитости.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Спонтанне фото, ні разу не готувалася… вділа перше що на очі трапилось! Просто королева експромту" , - подписала фото ведущая.

Атмосферные кадры не оставили равнодушными пользователей сети и они искупали Лесю в комплиментах.

Боже, как красиво! Богиня

О Боги!!! Волшебная

Нежность

Леся вы как всегда на юморе, спасибо, что вдохновляете и поднимаете настроение

Крутые фото

Это невероятно красиво

Шикарна королева

Бегущая по волнам

Так красиво, и платье и вид шикарный

Автор: Марина Настевич