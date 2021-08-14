Пентагон улучшит двигатели истребителей F-35

Пентагон задумал создание вариантов более эффективного и мощного двигателя F135 истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает Лента.Ру.

Планируемая модернизация данного самолета "с помощью набора нового оружия, вычислительных технологий и программного обеспечения" обусловлена улучшениями российских и китайских истребителей и систем противовоздушной обороны.

Ожидается, что новые силовые агрегаты увеличат дальность полета самолетов на 11 процентов, а развиваемую тягу — на 10 процентов. Общая экономия от внедрения обновленных F135 оценивается в 40 миллиардов долларов. Предполагаемый срок внедрения усовершенствований — следующее десятилетие.

В США вместо F135 могут разработать абсолютно новый двигатель.

В июле издание The Drive написало, что у F-35 Lightning II по всему миру стали быстро деградировать двигатели. Причиной этого стало быстрое изнашивание теплозащитного покрытия (деградации кальциево-магниевого алюмосиликата) лопастей ротора силовой установки F135.