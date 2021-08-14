Apple пересмотрит планы о мониторинге фото владельцев iPhone

В технологической корпорации Apple решили внести изменения в свои планы о сканировании фото на наличие сцен сексуального насилия над детьми. Компания будет искать только те фото, которые отметят информационные центры из разных стран, сообщает Лига.net.

В компании заявили, что система будет сканировать iCloud и сообщения на наличие запрещенных изображений. Там добавили, что система будет отмечать только тех пользователей, у которых нашли хотя бы 30 фото с насилием над детьми. Только после этого Apple сможет провести проверку пользователя и сообщить о нарушениях властям.

Со временем необходимое для проверки количество фото (30 штук) может снизиться, добавили в компании. Базы данных Apple с фото также будет проверять независимый аудитор.

Система сканирования фото должна заработать на устройствах компании к концу 2021-го. Она будет работать только в США и при условии, если у пользователя включен сервис iCloud Photos.

В Apple добавили, что откажутся от запросов правительств об использовании ее технологий для слежки за пользователями. Там также заверили, что запуск сканирования фото не создает угроз. С этим была не согласна Эрика Портной из организации Electronic Frontier Foundation, которая отстаивает защиту конфиденциальности: