Тина Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения

Популярна певица Тина Кароль поделилась архивным фото с покойным мужем, сообщает Новое время.

14 августа продюсеру Евгению Огиру исполнился бы 41 год. В Instagram Stories Кароль почтила память покойного мужа и опубликовала архивный кадр.

"Я молодец, я знаю… Все как ты хотел. С Днем Рождения, Вечность", — подписала кадр исполнительница.

На фото звезда запечатлена с короткими кудрявыми волосами. Снимок был сделан в 2012 году. Тогда пара украсила обложку журнала Viva!.

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Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль вспомнила покойного мужа во время интервью в Казахстане.

"Боль фантомная, она никогда не пройдет. Я принимаю это испытание. Он всегда мечтал, чтобы я не останавливалась", — поделилась звезда.
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