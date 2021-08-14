Тина Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения

Популярна певица Тина Кароль поделилась архивным фото с покойным мужем, сообщает Новое время.

14 августа продюсеру Евгению Огиру исполнился бы 41 год. В Instagram Stories Кароль почтила память покойного мужа и опубликовала архивный кадр.

"Я молодец, я знаю… Все как ты хотел. С Днем Рождения, Вечность", — подписала кадр исполнительница.

На фото звезда запечатлена с короткими кудрявыми волосами. Снимок был сделан в 2012 году. Тогда пара украсила обложку журнала Viva!.

Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль вспомнила покойного мужа во время интервью в Казахстане.