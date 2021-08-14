Боец MMA за 10 секунд нокаутировал соперника

Индонезийский боец смешанных единоборств Рони Сапутра в ярком стиле одержал победу на турнире ONE Championship: Battle 2. Он триумфовал молниеносно - ему понадобилось всего 10 секунд, чтобы "вырубить" китайца Пен Шуая, сообщает УНИАН.

Через 10 секунд после старта противостояния индонезиец пробил защиту оппонента. Сапутра нанес сильный удар в челюсть правой и на этом бой прекратился. Китаец подняться не смог.

Для Сапутры это пятая победа в профи-боях при одном поражении. Пэн Шуай имеет шесть побед, а это поражение стало седьмым.