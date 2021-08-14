Свежие ягоды: в чем польза для оргнизма

Свежие ягоды являются большим источником витаминов, минералов и питательных веществ, которые помогают бороться с болезнями, а также уменьшить риск возникновения некоторых возрастных заболеваний. Тем не менее они также очень быстро портятся и часто стоят дорого, сообщает Зеркало недели.

Польза для организма

Среди многих преимуществ, ягоды содержат калий, магний, витамины С и К, а также клетчатку. Они относительно низкокалорийные, имеют низкое содержание природного сахара и содержат пребиотики.

Много пользы от свежих ягод объясняется антоцианами (соединениями, которые придают многим фруктам и овощам их цвет). Есть чернику три раза в неделю может помочь снизить риск развития диабета 2 типа, согласно исследованию 2013 года в журнале BMJ.

А в исследовании, которое следило за состоянием людей в течение 24 лет и было опубликовано в 2016 году в BMJ, те, кто регулярно ел продукты с высоким содержанием антоцианов - преимущественно чернику и клубнику, набрали меньше веса, чем те, кто употреблял такие продукты редко.

Черника и клубника также могут приносить пользу для сердца. Согласно исследованию, в котором приняли участие более 90 тысяч женщин, опубликованном в журнале Circulation, люди, которые ели эти ягоды более трех раз в неделю против одного раза в месяц или реже, имели на 34 процента ниже риск сердечного приступа.

В исследовании American Journal of Clinical Nutrition 2019 года было доказано, что потребление черники ежедневно в течение шести месяцев улучшило показатели здоровья сердца у взрослых с избыточным весом. Также было доказано, что регулярное употребление черники снижает артериальное давление.

"В среднем люди, которые едят больше ягод, живут дольше", - говорит профессор эпидемиологии и питания в Гарвардском университете Эрик Римма.

Он советует есть ягоды ежедневно, особенно в сезон, чтобы получить больше пользы.

"Топливо" для мозга

Черника, клубника и малина также приносят мощную пользу для памяти, говорит нейролог Барбара Шукитт-Хейл из Университета Тафтса в Бостоне. Согласно исследованию Гарвардского университета среди женщин старше 70 лет, употребление черники хотя бы раз в неделю или клубники минимум дважды в неделю может задержать когнитивное старение на два с половиной года.

В исследовании Шукитт-Хейл мужчины и женщины пожилого возраста, которые в течение трех месяцев ежедневно ели свежую чернику, имели лучшие результаты в учебе и тестах на память. Текущие исследования показывают, что клубника и малина могут приносить подобную пользу.

Советы по хранению

Ягоды, выращенные "на местном уровне", являются наиболее свежими. Если позволяет цена, то стоит подумать о покупке большего количества ягод, ведь их можно заморозить, советует профессор микробиологии и гигиены питания из Бостонского университета Джоан Селдж Блейк.

"Замораживание не разрушает полезных соединений, оно действительно может сохранить много полезных свойств ягод", - добавляет Шукитт-Хейл.

"Чтобы свежие ягоды дольше хранились дома, держать их надо в закрытой емкости в холодильнике и не мыть до тех пор, пока вы не будете готовы их есть", - говорит Селдж Блейк.

Преимущества свежих ягод: