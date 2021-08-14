Столкновения под ОП: 7 полицейских пострадали
В ходе столкновений во время протестной акции у Офиса президента Украины пострадали 7 сотрудников правоохранительных органов, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявили в Нацинальной полиции.
Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы.
"Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили в Нацполиции.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что в настоящее время задержанных нет.