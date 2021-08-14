Столкновения под ОП: 7 полицейских пострадали

В ходе столкновений во время протестной акции у Офиса президента Украины пострадали 7 сотрудников правоохранительных органов, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявили в Нацинальной полиции.

Семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы.

"Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов" , - сообщили в Нацполиции.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в настоящее время задержанных нет.