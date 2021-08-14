Протестующие жгут файеры у "дома Зеленского"

Участники акции протеста, в частности представители Нацкорпуса, пришли к дому в Киеве, где ранее проживал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

Движение на улице не перекрывалось, кроме въезда в дом.

Участников акции не более 100 человек. Под домом в присутствии сотрудников правоохранительных органов протестующие жгут файеры. Местность задымлена.

Как сообщалось, партия "Национальный корпус" заявила о проведении акции в субботу с требованием отказаться от имплементации т.н. "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым.

В заявлении, распространенном ранее, партия обвиняет также президента в репрессиях против т.н "азовского движения", считая их политическим преследованием. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете.

"Повестка дня нового сезона начнется с вопроса Донбасса и Крыма: от Украины требуют имплементации формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крым. Тем временем руководство государства готовит капитуляцию на фронте: военным запрещают отвечать на обстрелы врага, лишают премий и даже штрафуют за несоблюдение "режима тишины" , - говорится в заявлении.

Партия требует "публично отказаться от договоренностей, которые предают национальные интересы нашего государства: от имплементации формулы Штайнмайера, то есть проведения выборов под дулами автоматов и легализации власти боевиков, и от любой возможности подачи воды в Крым, пока он не будет деоккупирован".