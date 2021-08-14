Заготовки на зиму: классический рецепт аджики
Если вы впервые будете готовить аджику на зиму, этот рецепт будет для вас лучшим. Существует много рецептов аджики, но классический подойдет для традиционных украинских блюд из мяса или к гарнирам, сообщает 24 Канал.
Аджика – вкусная овощная закуска из помидоров и чеснока, которую часто готовят хозяйки на зиму. Она прекрасно сочетается с мясными блюдами, также ее можно добавлять как соус к макаронам или картофелю.
Классическая аджика из помидоров и чеснока
- Время: 45 минут
- Порции: 5 – 6
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров;
- 7 шт. сладкого болгарского перца;
- 5 шт. перца чили;
- кинза, петрушка на ваш вкус;
- 1 стакан растительного масла;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. хмели-сунели;
- 1 ч. л. кориандра;
- соль на ваш вкус.
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи. Удалите плодоножки, из болгарского перца – семена.
- Помидоры разрежьте на четвертинки.
- Нарежьте чеснок мелким кубиком, а зелень насеките ножом.
- Измельчите овощи блендером или мясорубкой в пюре.
- В большой кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте овощную смесь без чеснока и зелени.
- Доведите овощную массу до кипения на маленьком огне, не забывайте помешивать ее ложкой.
- Добавьте чеснок, специи и зелень, перемешайте и варите еще 10 минут.
- Разлейте аджику в стерилизованные банки и плотно закройте крышками.
- Переверните заготовки верх дном и накройте полотенцем. Оставьте их охлаждаться при комнатной температуре.
- Готовую аджику храните в прохладном месте. Приятного аппетита!