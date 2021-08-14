Заготовки на зиму: классический рецепт аджики

Если вы впервые будете готовить аджику на зиму, этот рецепт будет для вас лучшим. Существует много рецептов аджики, но классический подойдет для традиционных украинских блюд из мяса или к гарнирам, сообщает 24 Канал.

Аджика – вкусная овощная закуска из помидоров и чеснока, которую часто готовят хозяйки на зиму. Она прекрасно сочетается с мясными блюдами, также ее можно добавлять как соус к макаронам или картофелю.

Классическая аджика из помидоров и чеснока

Время: 45 минут

45 минут Порции: 5 – 6

Ингредиенты:

2 кг помидоров;

7 шт. сладкого болгарского перца;

5 шт. перца чили;

кинза, петрушка на ваш вкус;

1 стакан растительного масла;

2 ст. л. сахара;

1 ч. л. хмели-сунели;

1 ч. л. кориандра;

соль на ваш вкус.

Приготовление: