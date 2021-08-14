В Украину прибыл новый электропоезд Stadler для испытаний

В Украину прибыл для испытаний электропоезд производства швейцарской компании Stadler ("Штадлер"), модель ЭПМ (электропоезд для межрегиональных перевозок) Flirt на пять вагонов. Тестировать работу иностранной электрички будут в Киевской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом написал блогер Олег Васильев.

Также он опубликовал фото новинки, на которой уже красуется логотип "Укрзализныци".

В Украину прибыл новый электропоезд Stadler для испытаний: характеристики и первые фото

Максимальная скорость, которую может развить электропоезд ЭПМ Stadler Flirt, составляет 160 км/ч. Поезд имеет вместимость 262 человек. Вагоны делятся на 1 и 2 классы.

В Украину прибыл новый электропоезд Stadler для испытаний: характеристики и первые фото
"Ждем официальную презентацию поезда", - пишет Васильев.
До України прибув новий електропоїзд Stadler для випробувань: характеристики і перші фото

Автор: Владимир Костырин

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics