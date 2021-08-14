В Украину прибыл новый электропоезд Stadler для испытаний

В Украину прибыл для испытаний электропоезд производства швейцарской компании Stadler ("Штадлер"), модель ЭПМ (электропоезд для межрегиональных перевозок) Flirt на пять вагонов. Тестировать работу иностранной электрички будут в Киевской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом написал блогер Олег Васильев.

Также он опубликовал фото новинки, на которой уже красуется логотип "Укрзализныци".

Максимальная скорость, которую может развить электропоезд ЭПМ Stadler Flirt, составляет 160 км/ч. Поезд имеет вместимость 262 человек. Вагоны делятся на 1 и 2 классы.

"Ждем официальную презентацию поезда" , - пишет Васильев.

Автор: Владимир Костырин