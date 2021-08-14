"Нацкорпус" перед протестом на Банковой ограбил машину с молоком - полиция

Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах заявляет, что националисты по дороге на Банковую ограбили машину, которая привезла продукты в магазин рядом, сообщает Украинская правда.

Националисты якобы украли несколько ящиков с молоком и начали раздавать побратимам: дескать, молоком хорошо промывать глаза, когда попадет слезоточивый газ.

Напомним, во время акции "Остановим капитуляцию!" на Банковой националисты прорывались через границу правоохранителей, отказываясь пройти проверку на наличие опасных предметов, и спровоцировали столкновения с силами правопорядка под Офисом президента.

Были применены слезоточивый газ, дымовые шашки, покрышки.

В правоохранительных органах заявили, что пострадали нацгвардеец и 7 полицейских, а в "Нацкорпусе" заявили, что пострадал один участник акции.

Позже участники акции пришли к дому, в котором ранее проживал президент Владимир Зеленский.