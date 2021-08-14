Футболист "Барселоны" согласился на понижение зарплаты ради новичков клуба

Каталонский футбольный клуб "Барселона" объявил о внесении в заявку на участие в чемпионате Испании трех футболистов — Мемфиса Депая, Эрика Гарсия и Рея Маная, сообщает Вести.

"Барселона" сумела вписаться в потолок зарплат Ла Лиги благодаря успешным переговорам с вице-капитаном команды Жераром Пике. Клуб сообщает, что футболист согласился на сокращение заработной платы и тем самым дал возможность сине-гранатовым дозаявить новичков.

В клубе также объявили о том, что аналогичные переговоры ведутся еще с двумя лидерами команды — Серхио Бускетсом и Жорди Альба. В руководстве "Барселоны" оптимистично оценивают ситуацию. Как отмечается в заявлении, оба игрока готовы пойти на понижение зарплаты.