В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет

На юге Турции в провинции Кахраманмараш разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200, на его борту было семь человек, сообщает Интерфакс-Украина.

К зоне крушения направлены поисково-спасательные команды.

Самолет находился на балансе у управления лесным хозяйством Турции.

"На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России" , - сообщили в Минобороны РФ.