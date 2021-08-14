В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет
На юге Турции в провинции Кахраманмараш разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200, на его борту было семь человек, сообщает Интерфакс-Украина.
К зоне крушения направлены поисково-спасательные команды.
Самолет находился на балансе у управления лесным хозяйством Турции.
"На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России", - сообщили в Минобороны РФ.
"14 августа 2021 года около 15:10 мск при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н.п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200", - говорится в сообщении Минобороны РФ.