Bugatti представила безумный трековый гиперкар Bolide

Да, французский автопроизводитель решился на серийный выпуск хардкорной версии Chiron. Тираж – 40 экземпляров, сообщает 24 Канал.

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Фото: Bugatti Bolide / Bugatti

"Мы решили узнать, что будет, если удалить с Chiron все, что придает ему комфорт, оставив только технику во главе с 8-литровым W16 с четырьмя турбинами", – рассказывает историю появления Bolide дизайнер Фрэнк Хейл.

В октябре прошлого года Bugatti представила свой самый легкий, мощный и быстрый автомобиль, предназначенный исключительно для трека – гиперкар получил характерное название Bolide. Хотя изначально Bugatti говорила о нем лишь как об опытном проекте, на “Неделе машин в Монтерее” была представлена серийная версия этой модели. Как и раньше, она не предназначена для передвижения по дорогам общего пользования. А вывести свой Bolide на трек смогут лишь 40 счастливцев, готовых заплатить за автомобиль 4 миллиона евро и подождать до 2024 года, когда производитель начнет передавать “болиды” покупателям.

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Фото: Bugatti Bolide / Bugatti
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Фото: Bugatti Bolide / Bugatti
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Фото: Bugatti Bolide / Bugatti
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Фото: Bugatti Bolide / Bugatti
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Фото: Bugatti Bolide / Bugatti
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Фото: Bugatti Bolide / Bugatti
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Фото: Bugatti Bolide / Bugatti
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Фото: Bugatti Bolide / Bugatti
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Фото: Bugatti Bolide / Bugatti

Как отмечалось выше, в моторном отсеке Bugatti Bolide работает восьмилитровый W16, настроенный на 1850 л. с. и 1850 Нм. При собственной массе машины в 1240 кг, это дает соотношение веса к мощности в 0,67. Однако такие показатели производительности силовой установки возможны только при условии использования высокооктанового топлива, тогда как серийный гиперкар будет ездить на обычном бензине А98, с которым двигатель производит 1600 л. с. и 1600 Нм. А это уже цифры “гражданских” Chiron Super Sport и Centodieci. С полным баком горючего Bugatti Bolide весит 1450 кило, что означает, что на каждую лошадиную силу мощности все равно приходится меньше одного килограмма.

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