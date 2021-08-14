Акция протеста "Национального корпуса" завершилась

Акция протеста, анонсированная партией "Национальный корпус", завершилась, сообщает Интерфакс-Украина.

Протестующие после скандирования лозунгов против действующей власти и намерений имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера" уходят из-под дома, где располагалась квартира президента Владимира Зеленского, в сторону метро "Арсенальная"

Многие из протестующих в балаклавах.

Возле Мариинского парка, по-прежнему дежурят полицейские и медицинские патрули.

Информации о задержанных нет.

Ранее полиция Киева сообщила, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадавших от действий митингующих. Также среди пострадавших - несколько граждан.